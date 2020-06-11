В сети состоялась премьера нового сериала Слепакова

На платформе PREMIER состоялась премьера первых эпизодов screenlife-сериала «Окаянные дни» от продюсеров Семёна Слепакова, Таймураза Бадзиева и Александра Дулерайна.

Слепаков стал автором идеи проекта, он же совместно с Максимом Туханиным написал к нему сценарий (раньше Слепаков и Туханин вместе работали над многосерийной лентой «Домашний арест»).

Роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Александр Робак, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Светлана Камынина, Татьяна Догилева, Владимир Епифанцев, Тимофей Трибунцев и многие другие.

«Окаянные дни» состоят из десяти автономных серий разной продолжительности, в которых рассказывается о жизни россиян во время самоизоляции.

Так, к примеру, герой серии «Счастливое окончание» — учёный Виктор в исполнении Никиты Тарасова — из-за того, что его массажистка вынуждена соблюдать карантин, попадает в неловкое положение перед супругой. По сюжету эпизода «Долг» один из героев (Григорий Калинин) занимает у другого (Даниил Воробьёв) крупную сумму и отказывается отдавать, изобретая многочисленные отговорки, так или иначе связанные с коронавирусом.

Героиня Светланы Камыниной из эпизода «Вторая семья» отвечает на видеозвонок незнакомой девушки в исполнении Юлии Топольницкой. В ходе разговора девушка сообщает, что она — гражданская жена мужа главной героини и воспитывает их маленькую дочь. Оскорблённая женщина моментально принимает радикальные решения и идёт на необдуманные поступки, однако история получает неожиданное развитие.

Четыре эпизода снял режиссёр Андрей Болтенко (сериал «После школы» и телевизионное шоу «Вечерний Ургант»). Две истории экранизировала Ирина Вилкова, известная по проекту «Бар «На грудь». Также в числе режиссёров «Окаянных дней» — Пётр Буслов («Домашний арест»), Владимир Епифанцев («Кремень»), Максим Пежемский («Проект «Анна Николаевна») и Роман Волобуев («Последний министр»).

Ранее Владимир Епифанцев в эксклюзивном интервью рассказал RT о съёмках сериала «Окаянные дни».