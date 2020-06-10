Виктор Коклюшкин прокомментировал смерть Анатолия Трушкина

Писатель и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина.

Он отметил, что Трушкин был тружеником литературного пера.

«Он достойно представлял на эстраде звание писателя-юмориста. Работал до последних дней и относился к работе не халтурно, а с чувством ответственности», — сказал в беседе с телеканалом «360» Коклюшкин.

По словам артистки Клары Новиковой, в последние дни Трушкин не падал духом: шутил и ждал скорой выписки из больницы.

«Он чувствовал себя лучше и сказал, что его отпустят через пять–шесть дней. Шутил. Такой хороший голос у него уже был. Он сам (когда оказался в больнице в Коммунарке. — RT) позвонил мне: «Кларик, не болей, пожалуйста, очень тяжёлая болезнь». А через две недели звучал уже хорошо», — поделилась она.

Она добавила, что смерть Трушкина стала для неё шоком.

Ранее актёр, юморист Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина.