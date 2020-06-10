В Вологодской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком

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В Вологодской области рассказали о ходе работы по борьбе с борщевиком Сосновского.
В Вологодской области рассказали о работе по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Региональный бюджет выделил 300 млн рублей. В настоящее время проходит первая обработка сорняка спецсредствами. Повторное опрыскивание состоится через полторы-две недели.

«На территории районов будет проводиться эта работа, чтобы все собственники земли одновременно выходили на работу по борьбе с борщевиком. Это и частные территории, на которые деньги должны выделять собственники», — заявил начальник управления агропромышленного производства Департамента сельского хозяйства Николай Виноградов.

В 2020 году в программе принимают участие 84 сельских поселения.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Московской области началась кампания по борьбе с борщевиком.

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