Дубовицкая назвала Трушкина замечательным автором

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Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала сообщение о смерти писателя-сатирика Анатолия Трушкина.
Дубовицкая назвала Трушкина замечательным автором
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«Он говорил, что пошёл на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице. Я была уверена, что он выздоровеет», — заявила Дубовицкая в беседе с «Газетой.Ru».

Она назвала Трушкина замечательным и трудолюбивым автором, который не просто писал номера, а мог много раз их переделывать по просьбе артистов.

«Редко кто из авторов так поступает. Авторов вообще мало, которые умеют писать для юмористов, а теперь осталось ещё меньше», — добавила она.

Ранее актёр и юморист Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Трушкина.

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