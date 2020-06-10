Вышла первая серия онлайн-сериала «Удалёнка»

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На YouTube-странице телеканала «360» вышла первая серия онлайн-сериала «Удалёнка».
Вышла первая серия онлайн-сериала «Удалёнка»
  • Pixabay

По сюжету главная героиня живёт в Московской области и мечтает переехать в Москву. Она работает в ивент-агентстве и хочет завоевать сердце ведущего, в которого влюблена. Из-за пандемии коронавируса компания переходит на дистанционный режим.

В сериале сыграли Олег Верещагин, Артём Муратов, Дарья Руденок и Денис Косяков. Саундтрек написал Родион Газманов.

Съёмки проходили в соответствии с правилами режима самоизоляции. Сделано шесть серий по 10—12 минут.

Ранее актёр Кузьма Сапрыкин в беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна».

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