На YouTube-странице телеканала «360» вышла первая серия онлайн-сериала «Удалёнка».

По сюжету главная героиня живёт в Московской области и мечтает переехать в Москву. Она работает в ивент-агентстве и хочет завоевать сердце ведущего, в которого влюблена. Из-за пандемии коронавируса компания переходит на дистанционный режим.

В сериале сыграли Олег Верещагин, Артём Муратов, Дарья Руденок и Денис Косяков. Саундтрек написал Родион Газманов.

Съёмки проходили в соответствии с правилами режима самоизоляции. Сделано шесть серий по 10—12 минут.

Ранее актёр Кузьма Сапрыкин в беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна».