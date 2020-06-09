Кузьма Сапрыкин рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна»

Актёр Кузьма Сапрыкин беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна».

Он сообщил, что действие разворачивается в провинциальном городке.

«Обычный следак, искренний, наивный парень, который боится всего. Там весь юмор строится на том, что он любит больше тёщу, чем жену. Чтобы его не заменили, он хочет стать хорошим копом», — заявил Сапрыкин.

По его словам, подобралась очень хорошая команда, все сдружились и продолжают общаться до сих пор.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.