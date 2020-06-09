Директор Государственного Эрмитажа рассказал о временных мерах для безопасности посетителей

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о временных мерах для безопасности посетителей.
Директор Государственного Эрмитажа рассказал о временных мерах для безопасности посетителей
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Будут разные маршруты с разными входами и разные сеансы — для отдельных посетителей, для экскурсий», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, основная проблема — как показывать весь музей.

Пиотровский пояснил, что всегда будут востребованы маршруты по Зимнему дворцу и картинной галерее Эрмитажа, но одним нужны часы «Павлин», а другим — Рембрандт.

«Как правило, туристы приходят ради «Павлина», мумии и «Мадонны Литты» Леонардо. Но Рембрандт тоже нужен. А кому-то интересен и «Павлин», и «Блудный сын». Как это всё сочетать, пока не очень ясно», — сказал директор музея.

Ранее Nation News сообщало об онлайн-программе для акции «Ночь в музее» в музее-заповеднике «Петергоф».

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