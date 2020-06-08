Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2»

Пресс-служба Первого канала прокомментировала ситуацию с титрами фильма «Брат-2», показанного в эфире 7 июня.

Как указали в пресс-службе, кадры с беспорядками в США под композицию «Гудбай, Америка» были показаны не во время титров по окончании фильма, а в ходе начавшейся новостной программы «Время».

«Ровно в 21:00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка», — цитирует заявление ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе, Первый канал не показывает финальные титры фильмов, однако в этот раз в честь юбилея было решено обозначить в конце создателей кинокартины.

«В случае с «Братом-2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — добавляется в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что финальные титры фильма «Брат-2», продемонстрированного на Первом канале 7 июня, заменили на кадры с акций протестов в США. Видеоряд демонстрировался под песню «Гудбай, Америка».