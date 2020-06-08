В Москве рассказали о новой онлайн-программе столичных парков

Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдёт с 8 по 14 июня.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, на сайтах парков и их страницах в соцсетях всех желающих ждут танцевальные мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии и даже песочная анимация.

В частности, парк «Красная Пресня» приглашает посетить урок по чирлидингу.

Научиться танцевать вальс и узнать историю возникновения этого танца можно в соцсетях Лианозовского парка.

Парк Горького организует занятие по зумба-фитнесу, а Таганский парк — по английскому языку.

Парк «Кузьминки» расскажет о цветущих растениях, которые встречаются на его территории, парк «Фили» проведёт встречу с ландшафтным дизайнером Алексеем Бабиным.

Воронцовский парк организует лекцию проекта #дворянскаягостиная, а Измайловский парк приглашает посмотреть спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о программе столичных парков на последнюю неделю мая.