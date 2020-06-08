В Москве рассказали о новой онлайн-программе столичных парков

Короткая ссылка
Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдёт с 8 по 14 июня.
В Москве рассказали о новой онлайн-программе столичных парков
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, на сайтах парков и их страницах в соцсетях всех желающих ждут танцевальные мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии и даже песочная анимация.

В частности, парк «Красная Пресня» приглашает посетить урок по чирлидингу.

Научиться танцевать вальс и узнать историю возникновения этого танца можно в соцсетях Лианозовского парка.

Парк Горького организует занятие по зумба-фитнесу, а Таганский парк — по английскому языку. 

Парк «Кузьминки» расскажет о цветущих растениях, которые встречаются на его территории, парк «Фили» проведёт встречу с ландшафтным дизайнером Алексеем Бабиным.

Воронцовский парк организует лекцию проекта #дворянскаягостиная, а Измайловский парк приглашает посмотреть спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о программе столичных парков на последнюю неделю мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить