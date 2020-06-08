В Московском зоопарке родился птенец чёрного аиста
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.
Как отметила директор зоопарка Светлана Акулова, эти птицы обладают беспокойным нравом и могут разбить кладку в состоянии тревоги. В связи с этим орнитологи подкладывают в гнездо муляжи яиц, а настоящие уносят в инкубатор.
По словам Акуловой, перед вылуплением яйца возвращают родителям.
Отмечается, что впоследствии аистёнок переедет в один из российских или зарубежных зоопарков.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родился детёныш кошачьего лемура.