В Московском зоопарке родился птенец чёрного аиста

Птенец чёрного аиста, занесённого в Красную книгу, появился на свет в Московском зоопарке.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Как отметила директор зоопарка Светлана Акулова, эти птицы обладают беспокойным нравом и могут разбить кладку в состоянии тревоги. В связи с этим орнитологи подкладывают в гнездо муляжи яиц, а настоящие уносят в инкубатор.

По словам Акуловой, перед вылуплением яйца возвращают родителям.

Отмечается, что впоследствии аистёнок переедет в один из российских или зарубежных зоопарков.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родился детёныш кошачьего лемура.