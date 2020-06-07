Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.
Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Можно сказать, что мы наконец дождались лета... Вчера уже все почувствовали — было больше +20 °С, ночью пришла гроза, тёплый фронт прошёл. Ночь была тёплая, сегодня уже до +25 °С. Практически вся неделя, до следующей субботы (последний прогноз у нас на 13 июня), будет тёплая, даже выше нормы на 4—5 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, сегодня и завтра будет переменная облачность, а местами могут быть отдельные небольшие дожди.

«Во вторник без осадков, 10 и 11 июня тоже небольшие дожди могут быть. Дальше, 12 и 13 июня, пока предварительно, переменная облачность и без осадков», — пояснил специалист.

Цыганков отметил, что ночные температуры будут около +15...+17 °С, а к пятнице, субботе они составят +16...+20 °С.

«Дневные температуры сегодня в пределах +24...+26 °С , завтра +26...+28 °С, во вторник также... В среду +24...+29 °С, на 11 июня +25...+30 °С, и такая же температура по прогнозу на 12 и 13 июня», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что Москве в воскресенье, 7 июня, ожидается до +26 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить