Синоптики рассказали о потеплении в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

«Можно сказать, что мы наконец дождались лета... Вчера уже все почувствовали — было больше +20 °С, ночью пришла гроза, тёплый фронт прошёл. Ночь была тёплая, сегодня уже до +25 °С. Практически вся неделя, до следующей субботы (последний прогноз у нас на 13 июня), будет тёплая, даже выше нормы на 4—5 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, сегодня и завтра будет переменная облачность, а местами могут быть отдельные небольшие дожди.

«Во вторник без осадков, 10 и 11 июня тоже небольшие дожди могут быть. Дальше, 12 и 13 июня, пока предварительно, переменная облачность и без осадков», — пояснил специалист.

Цыганков отметил, что ночные температуры будут около +15...+17 °С, а к пятнице, субботе они составят +16...+20 °С.

«Дневные температуры сегодня в пределах +24...+26 °С , завтра +26...+28 °С, во вторник также... В среду +24...+29 °С, на 11 июня +25...+30 °С, и такая же температура по прогнозу на 12 и 13 июня», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что Москве в воскресенье, 7 июня, ожидается до +26 °С.