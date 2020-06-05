Эксперт рассказал о причинах магнитных бурь

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш рассказал о причинах магнитных бурь.
Эксперт рассказал о причинах магнитных бурь
  • Pixabay

«Есть много воздействий космической погоды, источником которой является Солнце. Но в этих явлениях есть периодичность, потому что есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сейчас примерно середина такого цикла, и максимум активности ожидается лет через шесть.

С другой стороны, отметил эксперт, Солнце может иногда «на пустом месте» что-то создать.

Ранее врач-терапевт Альбина Стрельченко в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации метеозависимым людям.

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