Эксперт рассказал о причинах магнитных бурь

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук Сергей Гайдаш рассказал о причинах магнитных бурь.

«Есть много воздействий космической погоды, источником которой является Солнце. Но в этих явлениях есть периодичность, потому что есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сейчас примерно середина такого цикла, и максимум активности ожидается лет через шесть.

С другой стороны, отметил эксперт, Солнце может иногда «на пустом месте» что-то создать.

Ранее врач-терапевт Альбина Стрельченко в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации метеозависимым людям.