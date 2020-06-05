Агния Кузнецова рассказала о своей роли в фильме «А зори здесь тихие…»

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Актриса Агния Кузнецова рассказала о своей роли в фильме «А зори здесь тихие…».
Агния Кузнецова рассказала о своей роли в фильме «А зори здесь тихие…»
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«Довольно сложная. У нас были настоящие винтовки, вещмешки, куда помещалось всё, что носит с собой военнослужащий, сапоги, портянки. Съёмки были тяжёлые, но замечательные и интересные», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, работа проходила в Карелии, где очень красивая природа.

Как отметила Кузнецова, У неё были замечательные партнёры: Пётр Фёдоров, Евгения Малахова, Софья Лебедева, Анастасия Микульчина.

«Нам было классно и весело вместе. И я считаю, фильм получился хороший», — добавила актриса.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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