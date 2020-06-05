Актёр Петар Зекавица рассказал о сериале «Небо измеряется милями»
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«Мой герой — сын великого российского, а позже и великого американского изобретателя Игоря Сикорского, отца мирового вертолётостроения», — заявил он в беседе с Newizv.ru.
По словам артиста, в проекте тщательно и правдоподобно показано, что яблоко не всегда ровно падает под яблоней.
«Интригу сохраним до премьеры», — добавил он.
Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором сыграла роль Риммы Спасской.