Актёр Петар Зекавица рассказал о сериале «Небо измеряется милями»

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Актёр Петар Зекавица рассказал о своей роли в сериале «Небо измеряется милями», где он сыграл Сергея Сикорского.
Актёр Петар Зекавица рассказал о сериале «Небо измеряется милями»
  • © kino-teatr.ru

«Мой герой — сын великого российского, а позже и великого американского изобретателя Игоря Сикорского, отца мирового вертолётостроения», — заявил он в беседе с Newizv.ru.

По словам артиста, в проекте тщательно и правдоподобно показано, что яблоко не всегда ровно падает под яблоней.

«Интригу сохраним до премьеры», — добавил он.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором сыграла роль Риммы Спасской.

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