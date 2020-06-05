Актёр Петар Зекавица рассказал о сериале «Небо измеряется милями»

Актёр Петар Зекавица рассказал о своей роли в сериале «Небо измеряется милями», где он сыграл Сергея Сикорского.

«Мой герой — сын великого российского, а позже и великого американского изобретателя Игоря Сикорского, отца мирового вертолётостроения», — заявил он в беседе с Newizv.ru.

По словам артиста, в проекте тщательно и правдоподобно показано, что яблоко не всегда ровно падает под яблоней.

«Интригу сохраним до премьеры», — добавил он.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором сыграла роль Риммы Спасской.