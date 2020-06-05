В Роспечати рассказали о состоянии книжной отрасли в условиях пандемии

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев рассказал о состоянии книжной отрасли в условиях пандемии.

«Да, книжная индустрия пострадала достаточно сильно. Думаю, что по результатам года она потеряет процентов 15—17 доходов. Даже после эпидемии восстановить привычку людей ходить в книжные магазины будет сложно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это связано и с тем, что многие издательства открыли свободный и бесплатный онлайн-доступ к своим книгам, понимая, как важно читать дома.

Как отметил Григорьев, многие ведущие авторы с этим согласились, хотя литература для них является единственным источником дохода.

«Поэтому падение доходов издательств было серьёзным. За апрель — май оно исчисляется миллиардами рублей. Но больше всего пострадали книжные магазины, которые в условиях закрытия были на грани выживания. Поэтому их первыми внесли в список наиболее пострадавших. Теперь туда включены и издательства», — добавил он.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.