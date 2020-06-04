Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
- © Flickr
Об этом сообщается на сайте издания.
Вторую строчку занял рэпер Канье Уэст. Его заработок составил $170 млн.
На третьем месте расположился теннисист Роджер Федерер, заработавший $106,3 млн.
На четвёртом — футболист Криштиану Роналду с 105 млн, на пятом — футболист Лионель Мессии с $104 млн.
В декабре сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes. Её доход составил $185 млн.