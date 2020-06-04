Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.

Об этом сообщается на сайте издания.

Вторую строчку занял рэпер Канье Уэст. Его заработок составил $170 млн.

На третьем месте расположился теннисист Роджер Федерер, заработавший $106,3 млн.

На четвёртом — футболист Криштиану Роналду с 105 млн, на пятом — футболист Лионель Мессии с $104 млн.

В декабре сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes. Её доход составил $185 млн.