В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

Издание The New Yorker опубликовало ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя про охоту на огромного марлина.

Рассказ под названием Pursuit As Happiness («Радости охоты») обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй. Он рассказал The New Yorker, что во время работы над новым изданием книги «Старик и море» в библиотеке Джона Ф. Кеннеди наткнулся на богатый архив рукописей, писем и фотографий. Среди этих документов была машинописная рукопись с заметками Эрнеста Хемингуэя.

Шон подчеркнул, что это одна из немногих историй Хемингуэя (наряду с несколькими автобиографическими историями о Второй мировой войне), которые остались неопубликованными. Он предположил, что писатель работал над рассказом в период с 1936 по 1956 год.

Найденная рукопись не была озаглавлена самим автором, поэтому название выбрал сын писателя Патрик. Как отмечает The New Yorker, с таким же заголовком была опубликована четвёртая часть книги Хемингуэя «Зелёные холмы Африки». По мнению Шона, «Радости охоты» — удачное название для этого рассказа, потому что речь в нём идёт не столько о том, как поймать рыбу, сколько о радости, которую приносит рыбалка.

Рассказ «Радости охоты» войдёт в новое издание книги «Старик и море», которое будет опубликовано в этом году.

