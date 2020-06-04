В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя

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Издание The New Yorker опубликовало ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя про охоту на огромного марлина.
В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Рассказ под названием Pursuit As Happiness («Радости охоты») обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй. Он рассказал The New Yorker, что во время работы над новым изданием книги «Старик и море» в библиотеке Джона Ф. Кеннеди наткнулся на богатый архив рукописей, писем и фотографий. Среди этих документов была машинописная рукопись с заметками Эрнеста Хемингуэя.

Шон подчеркнул, что это одна из немногих историй Хемингуэя (наряду с несколькими автобиографическими историями о Второй мировой войне), которые остались неопубликованными. Он предположил, что писатель работал над рассказом в период с 1936 по 1956 год.

Найденная рукопись не была озаглавлена самим автором, поэтому название выбрал сын писателя Патрик. Как отмечает The New Yorker, с таким же заголовком была опубликована четвёртая часть книги Хемингуэя «Зелёные холмы Африки». По мнению Шона, «Радости охоты» — удачное название для этого рассказа, потому что речь в нём идёт не столько о том, как поймать рыбу, сколько о радости, которую приносит рыбалка.

Рассказ «Радости охоты» войдёт в новое издание книги «Старик и море», которое будет опубликовано в этом году.

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