Заслуженная артистка России Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия», который снял режиссёр Александр Котт.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в проекте рассматривается критичная ситуация, когда люди, поссорившись, разошлись, причём мать фактически лишена детей.

«Мне это было непонятно с самого начала. Потому что как это можно и за что, какой же должен быть человек внутри, какая степень обиды или непонимания? Притом что была любовь в семье — и вдруг такой разрыв. Наверное, так бывает в жизни. Но ведь последствие этой обиды — то, что герой попал в сети неизлечимой болезни», — заявила Бабенко.

По словам актрисы, её героиня работает в спасательно-поисковом отряде, и вероятно, именно профессия и спасает, поскольку ей некогда заниматься обидами.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.