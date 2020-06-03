Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»

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Заслуженная артистка России Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия», который снял режиссёр Александр Котт.
Алёна Бабенко рассказала о сериале «Последствия»
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В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в проекте рассматривается критичная ситуация, когда люди, поссорившись, разошлись, причём мать фактически лишена детей.

«Мне это было непонятно с самого начала. Потому что как это можно и за что, какой же должен быть человек внутри, какая степень обиды или непонимания? Притом что была любовь в семье — и вдруг такой разрыв. Наверное, так бывает в жизни. Но ведь последствие этой обиды — то, что герой попал в сети неизлечимой болезни», — заявила Бабенко.

По словам актрисы, её героиня работает в спасательно-поисковом отряде, и вероятно, именно профессия и спасает, поскольку ей некогда заниматься обидами.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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