Научный журналист оценил ситуацию с нашествием саранчи на юге России

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Научный журналист Максим Руссо оценил ситуацию с нашествием саранчи на юге России.
Научный журналист оценил ситуацию с нашествием саранчи на юге России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Как пояснил Руссо, рои насекомых перекочевали в Россию из других стран, где их заметили в 2018 году, когда на юге Аравийского полуострова неожиданно прошли два мощных циклона, приведшие к обильным осадкам.

«Саранча размножилась очень сильно, а затем перешла из оседлой стадии в перелётную, кочевую, стала образовывать большие стаи. А потом, когда влага и корм кончились, она приступила к миграции», — заявил эксперт.

По его словам, южные регионы России находятся на периферии распространения.

Как сообщало РИА Новости, увеличение численности саранчи в ряде субъектов страны спровоцировала тёплая погода в зимне-весенний период, в частности, наибольшее распространение саранчовых отмечено в Дагестане, Ставропольском и Алтайском краях.

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