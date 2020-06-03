Научный журналист оценил ситуацию с нашествием саранчи на юге России
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Как пояснил Руссо, рои насекомых перекочевали в Россию из других стран, где их заметили в 2018 году, когда на юге Аравийского полуострова неожиданно прошли два мощных циклона, приведшие к обильным осадкам.
«Саранча размножилась очень сильно, а затем перешла из оседлой стадии в перелётную, кочевую, стала образовывать большие стаи. А потом, когда влага и корм кончились, она приступила к миграции», — заявил эксперт.
По его словам, южные регионы России находятся на периферии распространения.
Как сообщало РИА Новости, увеличение численности саранчи в ряде субъектов страны спровоцировала тёплая погода в зимне-весенний период, в частности, наибольшее распространение саранчовых отмечено в Дагестане, Ставропольском и Алтайском краях.