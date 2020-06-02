На телевидении появится «Детский КВН»

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В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
На телевидении появится «Детский КВН»
  • © Телеканал СТС

Как подчеркнули в пресс-службе телеканала, ведущими программы станут Михаил Галустян и восьмилетняя Ева Смирнова. Также в шоу примет участие бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

«Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников и 150 команд прошли семь дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд получили заветную путёвку в телепроект СТС», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что детям не станут выставлять оценки, а решение о переходе команд на следующий этап будет приниматься по результатам совещания жюри.

В число судей в разное время войдут Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Родион Газманов, Борис Грачевский, Елизавета Арзамасова, Михаил Башкатов и другие известные люди.

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