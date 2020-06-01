Эксперт дал рекомендации по литературе для детей и подростков

Библиограф, литературный критик Алексей Копейкин дал рекомендации по книгам для детей и подростков.

«Сочинять для маленьких всегда умели немногие, но такие мастера есть у нас и сейчас. Теплом и нежностью дышит «Майкина книжка» Марины Бородицкой, одного из лучших современных поэтов; сборник «Я — сам» Михаила Яснова; «Яблочки-пятки» Анастасии Орловой», — заявил он в беседе с ФАН.

Эксперт также посоветовал «Колыбельную книгу» Андрея Усачёва, «Сказки «Детского мира» Сергея Седова, «Фросю Коровину» и «Криволапыча» Станислава Востокова, «Нинкины рассказы» Валентины Дёгтевой.

Для подростков Копейкин рекомендует «День числа Пи» Нины Дашевской, повесть «Изо» Евгении Басовой, роман «Облачный полк» Эдуарда Веркина.

Кроме того, он назвал книги Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак («Время всегда хорошее»), Павла Калмыкова («Ветеран Куликовской битвы, или Транзитный современник») и Светланы Лавровой («Куда скачет петушиная лошадь?»).

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