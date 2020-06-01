Московский НПЗ запустил онлайн-экскурсии

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Московский НПЗ принял участие в акции «Открой Моспром» столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.
Московский НПЗ запустил онлайн-экскурсии
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Речь идёт о серии видео-экскурсий по производственным площадкам, продолжающим работу в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня попасть на производство практически невозможно. Нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля: обработать руки, обувь, измерить температуру на входе. Поэтому, чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат», — пояснил глава департамента Александр Прохоров.

В сюжете о МНПЗ рассказывается об устройстве биологических очистных сооружений «Биосфера», а также о том, как готовится к пуску комплекс переработки нефти «Евро+».

Ранее ОТР сообщал, что Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запустил детский онлайн-клуб.

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