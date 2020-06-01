Валерий Фокин рассказал об интерактивном перформансе по пьесе Бориса Акунина
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он отметил, что есть целая программа под названием «Другая сцена».
«А первым опытом как раз стал акунинский спектакль. В Александринском театре есть Основная сцена, есть Новая, а теперь ещё появилась Другая. Она предназначена для интерактивного вещания. Можно сказать, это интернет-сцена», — пояснил Фокин.
По его словам, в рамках «Другой сцены» планируется осуществить несколько проектов, в том числе музыкальный.
Ранее ОТР сообщало, что Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запустил детский онлайн-клуб.