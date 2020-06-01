Валерий Фокин рассказал об интерактивном перформансе по пьесе Бориса Акунина

Худрук Александринского театра Валерий Фокин рассказал о «Драме на шоссэ» — интерактивном онлайн-перформансе по пьесе Бориса Акунина.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что есть целая программа под названием «Другая сцена».

«А первым опытом как раз стал акунинский спектакль. В Александринском театре есть Основная сцена, есть Новая, а теперь ещё появилась Другая. Она предназначена для интерактивного вещания. Можно сказать, это интернет-сцена», — пояснил Фокин.

По его словам, в рамках «Другой сцены» планируется осуществить несколько проектов, в том числе музыкальный.

Ранее ОТР сообщало, что Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запустил детский онлайн-клуб.