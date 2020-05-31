Умерла оперная певица Мади Меспле

Французская оперная певица Мади Меспле умерла в Тулузе в возрасте 89 лет.

«Мади Меспле блистала в таких оперных постановках, как «Лакме», «Севильский цирюльник», «Сказки Гофмана». Она могла передать всё точно и чувственно, сопутствовала продвижению нашей культуры на мировых сценах. Эта великая женщина только что покинула нас», — написал в Twitter министр культуры Франции Франк Риестер.

Меспле дебютировала на профессиональной сцене в 1953 году. Покинула сцену в 1985 году.

В 2011 году певице было присвоено звание командора ордена Почётного легиона.