Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.

globallookpress.com

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 199 км к юго-востоку от провинции Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 41,9 км. Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов Греции.