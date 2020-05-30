Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- globallookpress.com
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 199 км к юго-востоку от провинции Сарангани.
Очаг землетрясения залегал на глубине 41,9 км.
Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов Греции.
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