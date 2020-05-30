Вулкан Эбеко на Курилах выбросил три пепловых столба
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«На вулкане Эбеко произошло три пепловых выброса на высоту до 4 км», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Шлейф от пепловых выбросов распространялся в южном и юго-восточном направлении на расстоянии 5 км.
20 мая Эбеко произвёл четыре пепловых выброса на высоту до 5 км.
Профессор МГУ и РАН доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов в беседе с ФАН оценил вероятность серьёзного извержения вулкана Эбеко.