Вулкан Эбеко на Курилах выбросил три пепловых столба

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Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил сразу три пепловых столба на высоту до 4 км.
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил три пепловых столба
  • © ГУ МЧС России по Сахалинской области

«На вулкане Эбеко произошло три пепловых выброса на высоту до 4 км», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Шлейф от пепловых выбросов распространялся в южном и юго-восточном направлении на расстоянии 5 км.

20 мая Эбеко произвёл четыре пепловых выброса на высоту до 5 км.

Профессор МГУ и РАН доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов в беседе с ФАН оценил вероятность серьёзного извержения вулкана Эбеко.

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