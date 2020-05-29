Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе. В субботу ожидается гроза и сильный ветер.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Облачно. Ночью, днём дождь, гроза. Ветер юго-западный 12—17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 ˚С, днём +17...+19 ˚С», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили спасатели, в такую погоду есть вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, повалом деревьев, обрывом проводов линий электропередачи.

Рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с НСН, какой будет погода в июне.

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