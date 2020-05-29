Синоптик рассказал, когда в Москву придёт устойчивое лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придёт устойчивое лето.

«Нам нужно пережить ещё буквально неделю. Дожди приобретут незначительный характер. Выглянет солнце, и нам будет казаться — вот оно. Но уже в воскресенье снова будут сильные дожди, и они остудят воздух», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, с четверга, 4 июня, столбики термометров начнут «штурмовать» 20-градусную температуру, а к выходным ожидается солнечная и сухая погода.

Как отметил Тишковец, вторая часть июня окажется теплее (+21...+26 ˚С).

«Это температурный режим, который соответствует многолетним нормам данного месяца», — добавил он.

Ранее Тишковец рассказал в беседе с НСН, какой будет погода в июне.