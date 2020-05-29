Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб

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Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб.
Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб
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Об этом сообщает ОТР.

Новый проект заработает 1 июня. Он рассчитан на школьников от 12 до 15 лет. Дети смогут слушать и обсуждать музыку разных жанров, в том числе классическую и электронную.

Онлайн-встречи будут проходить по понедельникам. В июне их запланировано пять. Первое обсуждение посвятят опере Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан».

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