Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб.

Об этом сообщает ОТР.

Новый проект заработает 1 июня. Он рассчитан на школьников от 12 до 15 лет. Дети смогут слушать и обсуждать музыку разных жанров, в том числе классическую и электронную.

Онлайн-встречи будут проходить по понедельникам. В июне их запланировано пять. Первое обсуждение посвятят опере Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан».

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