В зооуголке Симферополя появился птенец белоголового сипа

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Пара краснокнижных белоголовых сипов зооуголка Симферополя принесла потомство впервые за почти 20 лет совместной жизни.
В зооуголке Симферополя появился птенец белоголового сипа
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции парков города.

«Белоголовые сипы создают свои пары на долгие годы. Наши пернатые питомцы не исключение. Они появились в зооуголке в начале 2000-х, но потомства ни разу не было», — заявила зоотехник Галина Зименко.

Птенец вылупился в конце марта. Он по-прежнему находится под опекой родителей. Через месяц ему предстоит покинуть гнездо и питаться самостоятельно.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк будет закрыт для посещения до 31 мая.

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