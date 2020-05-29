В зооуголке Симферополя появился птенец белоголового сипа

Пара краснокнижных белоголовых сипов зооуголка Симферополя принесла потомство впервые за почти 20 лет совместной жизни.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции парков города.

«Белоголовые сипы создают свои пары на долгие годы. Наши пернатые питомцы не исключение. Они появились в зооуголке в начале 2000-х, но потомства ни разу не было», — заявила зоотехник Галина Зименко.

Птенец вылупился в конце марта. Он по-прежнему находится под опекой родителей. Через месяц ему предстоит покинуть гнездо и питаться самостоятельно.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк будет закрыт для посещения до 31 мая.