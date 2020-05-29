Актриса Надежда Иванова рассказала об учёбе у Василия Ланового

Актриса Надежда Иванова рассказала об учёбе у народного артиста СССР Василия Ланового.

«Василий Семёнович Лановой был моим педагогом в Щукинском училище. Он преподавал художественное слово. Это великий человек, который очень повлиял на меня», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Ивановой, она очень благодарна Лановому за то, что он открыл в ней.

Как отметила актриса, у артиста уникальное мышление, энергия, широта души.

«А ещё Василий Семёнович прошёл войну маленьким мальчиком. В общем, я счастлива, что мне довелось встретиться с таким прекрасным педагогом и человеком», — заключила она.

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