Представители петербургского арт-пространства «Севкабель Порт» рассказали о работе

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Представители петербургского арт-пространства «Севкабель Порт», прекратившего принимать посетителей в конце марта, рассказали о работе.
Представители петербургского арт-пространства «Севкабель Порт» рассказали о работе
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Об этом сообщает Nation News.

«К вопросу льгот мы подходим индивидуально», — заявили в пиар-службе.

Там отметили, что всё зависит от различных факторов, и в каких-то случаях речь идёт об отсрочке арендных платежей, переходе на процент от оборота, скидках или бартере.

«В основном мы стараемся сохранить резидентов, где это возможно. Впрочем, в последние несколько недель есть ощущение, что временно освободившиеся площади не будут долго пустовать», — добавили представители арт-пространства.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Петербурге разрешили возобновить съёмки кино и видео.

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