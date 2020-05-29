Представители петербургского арт-пространства «Севкабель Порт» рассказали о работе
- @sevcableport
Об этом сообщает Nation News.
«К вопросу льгот мы подходим индивидуально», — заявили в пиар-службе.
Там отметили, что всё зависит от различных факторов, и в каких-то случаях речь идёт об отсрочке арендных платежей, переходе на процент от оборота, скидках или бартере.
«В основном мы стараемся сохранить резидентов, где это возможно. Впрочем, в последние несколько недель есть ощущение, что временно освободившиеся площади не будут долго пустовать», — добавили представители арт-пространства.
Ранее, как сообщал kp.ru, в Петербурге разрешили возобновить съёмки кино и видео.