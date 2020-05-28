Грушинский фестиваль пройдёт в дистанционном формате

Грушинский фестиваль пройдёт в 2020 году в дистанционном формате.

Об этом сообщает sova.info.

Мероприятие будет называться «47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвящённый 75-летию Великой Победы».

Сроки не изменились. Как рассказали организаторы, это 2 — 5 июля. Бардовские вечера будут проходить при поддержке правительства Самарской области.

Ранее Nation News сообщал, что в музее-заповеднике «Петергоф» подготовили онлайн-программу для акции «Ночь в музее».