Грушинский фестиваль пройдёт в дистанционном формате
- @grufest
- vk.com
Об этом сообщает sova.info.
Мероприятие будет называться «47-й интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвящённый 75-летию Великой Победы».
Сроки не изменились. Как рассказали организаторы, это 2 — 5 июля. Бардовские вечера будут проходить при поддержке правительства Самарской области.
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