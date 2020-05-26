Канделаки рассказала о новом комедийном проекте «Чума»

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Телеведущая, продюсер и учредитель Сarbon Production Тина Канделаки рассказала о новом комедийном проекте «Чума».
Канделаки рассказала о новом комедийном проекте «Чума»
  • РИА Новости

Это первый совместный проект онлайн-кинотеатра ivi и Carbon Production. В нём снялись Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие.

Помимо Канделаки, продюсерами выступили лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и генеральный продюсер ivi Давид Кочаров. Креативный продюсер — автор сериала «Физрук» Александр Вялых.

Комедия посвящена тому, как люди Средневековья справляются с новыми карантинными реалиями. По сюжету жители вымышленного городка Нищбург оказываются запертыми в замке.

«Мы собрали все главные впечатления коронавирусной эпохи и перенесли их в самое подходящее для этого место — осаждённый чумой средневековый замок. Иронии много не бывает. Особенно в непростые времена», — заявила Канделаки.

Первые два выпуска будут доступны 29 мая. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.

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