В Петербурге разрешили возобновить киносъёмки
- РИА Новости
«При этом организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства, в том числе по профилактике новой коронавирусной инфекции», — цитирует kp.ru администрацию города.
Съёмки были приостановлены в связи с пандемией COVID-19 в конце марта. Точная дата, когда работу возобновят, пока не объявлена.
Ранее режиссёр, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с «Известиями» прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению кинопроизводства.