В Петербурге разрешили возобновить киносъёмки

В Санкт-Петербурге разрешили возобновить съёмки кино и видео. По данному вопросу получено положительное заключение от Роспотребнадзора.

«При этом организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства, в том числе по профилактике новой коронавирусной инфекции», — цитирует kp.ru администрацию города.

Съёмки были приостановлены в связи с пандемией COVID-19 в конце марта. Точная дата, когда работу возобновят, пока не объявлена.

Ранее режиссёр, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с «Известиями» прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению кинопроизводства.