В Томской области объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
«Днём 26 мая и ночью 27 мая на большей части территории области ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 14—19 м/с, при грозах шквалистые порывы до 24 м/с», — заявили в региональном Гидрометцентре.
В отдельных районах возможны грозы, град, понижение температуры.
В ночь на 26 мая прогнозируют +8…+13 °С, по крайнему югу — до +18 °С, по северо-востоку — до +3 °С. Днём ожидается +12…+17 °С, местами до +25 °С.
27 и 28 мая при прояснениях возможны заморозки до 0…-3 °С.
Ранее URA.RU со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) передавало, что в Курганской области 25 мая ожидаются ветер до 30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы и потепление до +37 °С.