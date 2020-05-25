В Томской области объявлено штормовое предупреждение

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Томской области в ближайшие дни. Объявлено штормовое предупреждение.
В Томской области объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Днём 26 мая и ночью 27 мая на большей части территории области ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 14—19 м/с, при грозах шквалистые порывы до 24 м/с», — заявили в региональном Гидрометцентре.

В отдельных районах возможны грозы, град, понижение температуры.

В ночь на 26 мая прогнозируют +8…+13 °С, по крайнему югу — до +18 °С, по северо-востоку — до +3 °С. Днём ожидается +12…+17 °С, местами до +25 °С.

27 и 28 мая при прояснениях возможны заморозки до 0…-3 °С.

Ранее URA.RU со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) передавало, что в Курганской области 25 мая ожидаются ветер до 30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы и потепление до +37 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить