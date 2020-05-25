Синоптики рассказали о погоде в Приморье в ближайшую неделю

Синоптики заявили, что затяжные дожди в Приморье к середине недели должны прекратиться.

Как сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на сайт «Примпогода», к 29 мая воздух прогреется до летних значений — +22...+30 °С — в континентальных районах.

На побережье будет немного прохладнее из-за свежего южного ветра.

В приморской столице в понедельник и вторник пройдут небольшие дожди, однако к среде осадки полностью прекратятся, потеплеет на 3—5 °С.

По предварительным прогнозам, самым тёплым днём во Владивостоке станет пятница, когда столбики термометров поднимутся выше 20 °С.

Ранее, как передавало URA.RU со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в Курганской области 25 мая ожидаются ветер до 30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы и потепление до +37 °С.