В Москве пройдёт онлайн-мастер-класс по изготовлению открыток

ГПБУ «Мосприрода» предлагает принять участие в дистанционном мастер-классе по изготовлению цветочных открыток.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видеозапись мастер-класса будет опубликована 25 мая в рамках проекта «Природа на удалёнке» в аккаунтах «Мосприроды» в социальных сетях.

Участники мероприятия смогут научиться делать яркие весенние сувениры.

Отмечается, что найти этот и другие мастер-классы можно в соцсетях по хештегам #Природа_на_удалёнке и #мастерклассМосприроды.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с 20 мая стартовал приём заявок на онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества».