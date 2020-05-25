В Москве пройдёт онлайн-мастер-класс по изготовлению открыток

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ГПБУ «Мосприрода» предлагает принять участие в дистанционном мастер-классе по изготовлению цветочных открыток.
В Москве пройдёт онлайн-мастер-класс по изготовлению открыток
  • © mospriroda
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, видеозапись мастер-класса будет опубликована 25 мая в рамках проекта «Природа на удалёнке» в аккаунтах «Мосприроды» в социальных сетях.

Участники мероприятия смогут научиться делать яркие весенние сувениры.

Отмечается, что найти этот и другие мастер-классы можно в соцсетях по хештегам #Природа_на_удалёнке и #мастерклассМосприроды.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с 20 мая стартовал приём заявок на онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества».

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