Московские парки подготовили новую онлайн-программу

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Столичные парки подготовили новую онлайн-программу в последнюю неделю мая.
Московские парки подготовили новую онлайн-программу
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, мероприятия будут опубликованы на сайтах парков и в социальных сетях. 

В частности, на YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» 25 мая будет опубликован анимационный короткометражный фильм студентов Высшей британской школы дизайна «Мистическое «Царицыно». 

Парк «Музеон» представит мастер-класс от хореографа Александра Могилёва. 

В соцсетях Бабушкинского парка пройдёт занятие по классическому танцу вместе с балетмейстером Натальей Мулярчук. 

«Парк Горького» планирует проведение виртуального путешествия с экскурсоводом Любовью Шарковой и занятие по зумбе-фитнесу с Алёной Беловой. 

Парк «Красная Пресня» подготовил занятие по хатха-йоге, а Сад имени Баумана приглашает на выставку «Художники в кино». 

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