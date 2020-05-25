Московские парки подготовили новую онлайн-программу

Столичные парки подготовили новую онлайн-программу в последнюю неделю мая.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства города, мероприятия будут опубликованы на сайтах парков и в социальных сетях.

В частности, на YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» 25 мая будет опубликован анимационный короткометражный фильм студентов Высшей британской школы дизайна «Мистическое «Царицыно».

Парк «Музеон» представит мастер-класс от хореографа Александра Могилёва.

В соцсетях Бабушкинского парка пройдёт занятие по классическому танцу вместе с балетмейстером Натальей Мулярчук.

«Парк Горького» планирует проведение виртуального путешествия с экскурсоводом Любовью Шарковой и занятие по зумбе-фитнесу с Алёной Беловой.

Парк «Красная Пресня» подготовил занятие по хатха-йоге, а Сад имени Баумана приглашает на выставку «Художники в кино».