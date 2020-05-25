Продюсер рассказал о сериале «Записки отельера #Гельвеция»

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Продюсер, глава компании Team Films Теймур Джафаров рассказал о сериале «Записки отельера #Гельвеция».
Продюсер рассказал о сериале «Записки отельера #Гельвеция»
  • © пресс-службой Окко

«Я прочёл книгу Юниса Теймурханлы «Do not disturb. Записки отельера», заинтересовался. Жизнь придумывает сюжеты круче, чем любой сценарист. И в нашем проекте это реальные истории, в отличие от других сериалов на тему отелей», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, создатели сериала попробовали найти новую форму, очень короткую, для формата веб-проекта.

Как пояснил Джафаров, интернет — это отсутствие чёткого хронометража, возможность рассказать историю так, как хочется.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Карен Шахназаров в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в киноиндустрии на фоне коронавируса.

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