Николай Дроздов прокомментировал внесение трёх видов петербургских птиц в Красную книгу России
- РИА Новости
«Правильно сделали. Это важно для сохранения редких видов. Дубровник — это у нас вроде воробья, он становится редким и людей побаивается. Клуша — это громадная чайка. Несмотря на название, это крупная чайка. А красношейную поганку вообще надо беречь», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, этих редких пернатых необходимо чаще показывать.
Кроме того, Дроздов назвал петербургский Юнтоловский парк хорошим местом для птичьего отдыха.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кошачьего лемура.