Николай Дроздов прокомментировал внесение трёх видов петербургских птиц в Красную книгу России

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Советский и российский учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов прокомментировал внесение трёх видов петербургских птиц в обновлённую Красную книгу России.
Николай Дроздов прокомментировал внесение трёх видов петербургских птиц в Красную книгу России
  • РИА Новости

«Правильно сделали. Это важно для сохранения редких видов. Дубровник — это у нас вроде воробья, он становится редким и людей побаивается. Клуша — это громадная чайка. Несмотря на название, это крупная чайка. А красношейную поганку вообще надо беречь», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, этих редких пернатых необходимо чаще показывать.

Кроме того, Дроздов назвал петербургский Юнтоловский парк хорошим местом для птичьего отдыха.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кошачьего лемура.

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