Николай Дроздов прокомментировал внесение трёх видов петербургских птиц в Красную книгу России

Советский и российский учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов прокомментировал внесение трёх видов петербургских птиц в обновлённую Красную книгу России.

«Правильно сделали. Это важно для сохранения редких видов. Дубровник — это у нас вроде воробья, он становится редким и людей побаивается. Клуша — это громадная чайка. Несмотря на название, это крупная чайка. А красношейную поганку вообще надо беречь», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, этих редких пернатых необходимо чаще показывать.

Кроме того, Дроздов назвал петербургский Юнтоловский парк хорошим местом для птичьего отдыха.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке рассказали о рождении детёныша кошачьего лемура.