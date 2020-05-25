Победителем «Танцев со звёздами» впервые стал мужчина

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Победителями 11-го сезона шоу «Танцев со звёздами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой. Как подчёркивают в пресс-службе телеканала «Россия 1», впервые за время существования проекта победу среди звёздных участников одержал мужчина.
Победителем «Танцев со звёздами» впервые стал мужчина
  • © «Россия 1»

В финале участники исполняли танцы в стиле фьюжн. Стебунов и Свечникова, в частности, обыграли образы Льда и Пламени во вдохновлённом «Игрой престолов» номере.

«По оценке жюри, первое место заняла пара Екатерины Варнавы и Дениса Тагинцева. Но зрители народным голосованием уравняли баллы всех финалистов и присудили победу Ивану Стебунову и Инне Свечниковой», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что и Варнава, и Стебунов участвовали в состязании, испытывая физические ограничения. Так, некоторое время назад артистка получила травму, а Стебунов согласился на участие в проекте, несмотря на то что потерял одно лёгкое.

«Актёр признался, что после каждого танца задыхался, у него темнело в глазах, но он никому не говорил об этом», — подчеркнули на «России 1».

Ранее из шоу по состоянию здоровья выбыла Дарья Мороз.

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