Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на неделе

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве и Московской области на этой неделе.

В беседе с телеканалом «Звезда» метеоролог отметил, что погода в регионе будет налаживаться, хотя осадки продержатся ещё до середины недели.

«Погода в столице будет, в общем-то, дождливой в среду и четверг. А в последующие дни в послеполуденные часы местами даже не исключено, что они будут с грозами. Температура будет постепенно повышаться. Сегодня мы ожидаем +16...+18 °С, во вторник ещё обойдётся без осадков, а в ночь на среду начнётся дождь», — пояснил Александр Синенков.

По словам специалиста, значительно потеплеет в Москве к субботе, когда воздух прогреется до +23 °С.

При этом ожидаются дожди, местами с грозами.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области предупредили об аномальной жаре и сильном ветре.