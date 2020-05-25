В Курганской области предупредили об аномальной жаре и сильном ветре

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщил, что в Курганской области 25 мая ожидаются ветер до 30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы и потепление до +37 °С.

«Днём 25 мая и ночью 26 мая по области и в Кургане ожидается очень сильный ветер, 25—30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы», — приводит URA.RU сообщение центра.

В Курганском ЦГМС добавили, что в регионе ожидается аномальная жара, местами до +36...+37 °С.

В ГУ МЧС России по региону отметили, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населённых пунктах, обрывов линий электропередач, природных и техногенных пожаров.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, когда потеплеет в Москве и на европейской территории России.