Спасатели предупредили об аномальной жаре в Челябинской области
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«25 мая в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, сильные дожди и град, местами крупный. Порывы ветра будут достигать 30 м/с», — приводит URA.RU сообщение ведомства.
По данным челябинского ЦГМС, температура воздуха в южных районах области поднимется до +36 °С.
При этом в Челябинске столбик термометра остановится на отметке +30 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья.