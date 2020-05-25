Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе в Башкирии

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В Башгидрометцентре рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе в Башкирии
  • © РИА Новости

Как передаёт Mkset.ru, в конце мая в регионе ожидается переменчивая погода. 

Согласно прогнозу синоптиков, 25 и 26 мая в республике местами ожидаются сильный ветер, град, грозы, кратковременные дожди и ливни (в некоторых районах).

Порывы ветра могут достигать 17 м/с, днём — до 12 м/с.

Воздух прогреется до +21...+29 °С (в южных районах Башкирии). Ночью и утром возможны туманы.

Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС по Челябинской области предупредило о резком усилении ветра.

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