Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России.

Синоптик рассказал, что «на Европейской территории России, в центре в понедельник—вторник температуры от 15°С до 18°С, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять».

Он отметил, что это «уже майская погода, это уже не вызывает удивление», по его словам, «давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет».

«Среду надо будет ещё перетерпеть, в четверг температура будет уже 18—20°С, а в выходные 20—22°С. Тепло сохранится до конца недели», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Также он рассказал, что на юге России будет повышение дневной температуры на 7—8°С, дневные температуры ожидаются около 25—28°С.

«В Сибири в среду начнётся понижение температуры. Сейчас она на на уровне 23—30°С, а со среды будет 18—20°С,. Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона. Антициклон, который там правил бал, уходит, давление понижается. Как на Азиатской части, так и на Европейской будет выравниваться погода, становится нормальной для этого периода», — рассказал Вильфанд.

Ранее стало известно, что первые признаки потепления в Москве ожидаются в понедельник, 25 мая.