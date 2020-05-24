Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована. Об этом актриса написала в своём Instagram.
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
  • РИА Новости

По её словам, после того как она почувствовала недомогание, она самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами».

«К сожалению, это оказался тот самый (коронавирус. — RT)», — заявила она.

Актриса также сообщила, что в настоящее время чувствует себя лучше.

«Что было? Слабость, температура, всё показала КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей», — отметила Бабенко.

Она выразила надежду, что её скоро выпишут.

В начале мая актриса Татьяна Васильева сообщила, что у неё диагностировали коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить