Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
- РИА Новости
По её словам, после того как она почувствовала недомогание, она самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами».
«К сожалению, это оказался тот самый (коронавирус. — RT)», — заявила она.
Актриса также сообщила, что в настоящее время чувствует себя лучше.
«Что было? Слабость, температура, всё показала КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей», — отметила Бабенко.
Она выразила надежду, что её скоро выпишут.
В начале мая актриса Татьяна Васильева сообщила, что у неё диагностировали коронавирусную инфекцию.