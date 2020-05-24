Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована. Об этом актриса написала в своём Instagram.

По её словам, после того как она почувствовала недомогание, она самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами».

«К сожалению, это оказался тот самый (коронавирус. — RT)», — заявила она.

Актриса также сообщила, что в настоящее время чувствует себя лучше.

«Что было? Слабость, температура, всё показала КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей», — отметила Бабенко.

Она выразила надежду, что её скоро выпишут.

В начале мая актриса Татьяна Васильева сообщила, что у неё диагностировали коронавирусную инфекцию.