Антон и Виктория Макарские дали благотворительный онлайн-концерт

В пятницу, 22 мая, в сети прошёл благотворительный студийный онлайн-концерт российских исполнителей Антона и Виктории Макарских.

Средства от этого концерта, как и от других, музыканты перечислят многодетным матерям-одиночкам.

«Деньги, полученные от трансляции наших онлайн-концертов, идут на поддержание многодетных семей наших музыкантов, оставшихся до осени без работы, и многодетных мамочек», — говорится в анонсе концерта.

Ветераны, пенсионеры, инвалиды, вдовы, многодетные семьи и люди, которые просто оказались в сложной ситуации, могли наблюдать за трансляцией бесплатно.

«Как бы пафосно это ни звучало, мы, артисты, обязаны утешать и радовать людей в любые тревожные времена. Наш «Живой концерт» очень добрый и позитивный, нас смотрит огромное количество людей во всём мире. От Америки до Сирии. От Финляндии до Украины. Наше правило — концерт должны увидеть все желающие независимо от того, есть возможность приобрести билет или нет», — рассказала Виктория Макарская RT.

Она подчеркнула, что попавшим в сложную жизненную ситуацию людям особенно нужны поддержка и хорошее настроение.

«Поэтому всем этим людям мы высылаем бесплатные коды для просмотра концерта. А с платформой, на которой транслируется наш концерт, мы договорились, что просмотр будет доступен в течение года. Многие пишут, что уже по восемь-десять раз пересматривали наш концерт. Этот факт очень вдохновляет нас записывать новые песни и развиваться в новых форматах!» — отметила певица.

По её словам, они с супругом Антоном Макарским мечтают создать «Живой концерт» с эффектом 3D и полным ощущением присутствия артистов в домах зрителей.