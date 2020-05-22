В Сочи предупредили о дождях с грозами

Росгидрометцентр прогнозирует понижение температуры воздуха и сильные дожди в Сочи в последнюю неделю мая.

Как передаёт портал «Юга.ру», на курорте может выпасть до 30—60 мм осадков.

22 мая в городе ожидается переменная облачность, временами дождь и гроза.

В пресс-службе мэрии города заявили, что все службы будут переведены в режим повышенной готовности.

Отмечается, что низины и места, расположенные возле рек, могут попасть в зону подтопления.

В том числе в зоне риска находится село Кепша, где проживают 316 человек.

По словам начальника городского управления гражданской обороны и защиты населения Вадима Снегирёва, пункты временного размещения готовы принять жителей Кепши в случае эвакуации.

Ранее, как сообщало «Реальное время» синоптики предупредили о заморозках в Татарстане.